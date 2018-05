Dealer zu Haftstrafe verurteilt

Symbolfoto: dpa

Emstek/Edewecht (ma). Im Prozess gegen den 25-Jährigen aus Emstek, der auf einem Grundschulgelände in Edewecht massenhaft Drogen an Minderjährige und Schüler verkauft hat, ist der Angeklagte zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verurteilt worden. Darüber hinaus hat die 1. Große Strafkammer des Oldenburger Landgerichtes die Unterbringung des drogenabhängigen Angeklagten in der geschlossenen Entziehungsanstalt angeordnet.



Mit dem Verkauf von Marihuana und Ecstasy-Tabletten finanzierte der Angeklagte seine eigene Sucht. Zur Tatzeit ging der 25-Jährige in Edewecht zwar einer Arbeit nach, der Lohn reichte aber nicht für seinen Drogenkonsum aus. In Edewecht nutzte er das Grundschulgelände als Treffpunkt für zahlreiche Minderjährige, um das Rauschgift zu verkaufen. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe vom 3. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.