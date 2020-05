Durch die VHS führt jetzt eine Einbahnstraße

Vorbereitung: Ina-Maria Meckies (von links) und Kathrin Würdemann präparieren alles für die Einhaltung der Abstandsregelungen in der Volkshochschule. Foto: © VHS Cloppenburg

Cloppenburg (mt). „Wir haben wenig Platz und werden nicht alle Kurse wie gewohnt fortführen können“, sagt Direktorin Kathrin Würdemann, „aber wir haben gute Lösungen gefunden, um sehr viel möglich zu machen.“ So wird im Haus eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet, Kurse werden geteilt, die Anfangs- und Pausenzeiten versetzt. Begegnungen auf den Fluren werden reduziert, die Sitzordnungen in den Klassenräumen fest vorgegeben. Auf den Fluren wird ein Mund- Nasen-Schutz getragen.

Als Erstes fangen nun die Kurse wieder an, die mit einer Prüfung enden. Die Schulabschlusskurse des zweiten Bildungsweges durften aufgrund einer Ausnahmegenehmigung schon in der laufenden Woche beginnen, da sie im Juni ihre Abschlussprüfungen haben.

