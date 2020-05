Bildungswerk fiebert Unterricht entgegen

Dozentinnen auf der Schulbank: Das Team des Bildungswerks wurde auf das Onlinelehren vorbereitet. Foto: kes

Cloppenburg (kes). Nicht nur die Schulen müssen sich auf die neue Situation einstellen, auch die Erwachsenenbildung ist von den Kontaktbeschränkungen stark betroffen. „Doch wir stehen in den Startlöchern, wenn es am Montag wieder losgeht“, sagt Bildungswerksleiterin Ilona Heydt. Ab dem 11. Mai kann der Präsenzunterricht für abschlussbezogene Lehrgänge wieder aufgenommen werden. Das heißt für das Bildungswerk, es geht unter anderem um Hauptschulabschlusskurse, die Ausbildungsgruppe „Hauswirtschafterin“, die vor der Landwirtschaftskammer ihre Prüfung ablegt, die Fachpraktiker für Holzbearbeitung, der Kurs „PIA“ (durch Pflege in Arbeit) sowie die Palliativ-Care-Kurse, die mit einer Zertifikatsprüfung enden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 09. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

