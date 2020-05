Cloppenburg-Krimi trifft frisch gedruckt aus Polen ein

Am langen Stab: Aus der Romanübergabe machen sich Michael Terwelp (rechts) und Autor Andreas Kaminski einen Spaß. Mit der Greifzange holte der Buchhändler früher Füllfederhalter aus der Schaufensterauslage. Jetzt hilft das Gerät, die Abstandsregeln einzuhalten. Foto: Kreke

Cloppenburg (kre). Wochenlang steckte der frisch gedruckte Krimi vor der polnischen Grenze fest, jetzt ist er in Cloppenburg angekommen, wo er hingehört. Denn der neueste Roman von Andreas Kaminski spielt zwischen Schweinezucht und Hähnchenmast rund um Cloppenburg zwischen Cappeln und Sevelten. Und mittendrin ermittelt erneut der brave Dorfpolizist „Pommes“ Willen, der ebenso ehrliche wie kauzige Anti-Held.

Ohne Handschlag, aber mit einer langen Greifzange („die ist bestimmt schon 40 Jahre alt“) holte Buchhändler Michael Terwelp gestern eines der frisch eingetroffenen Exemplare aus dem Regal. Obwohl die Lieferkette zwischen der polnischen Druckerei und dem Cloppenburger Handel wegen Corona wochenlang stockte, ist die Nachfrage gut. „Mein Verlag hat schon nachbestellen müssen“, berichtete Kaminski. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 08. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

