„Sonst hätten uns die Gefühle überwältigt“

Schichtwechsel auf dem „Besuchsparkplatz“: Helferinnen bereiten auf dem Gelände der Caritas-Sozialstation in Cloppenburg die Listen und die Schutzmasken für die nächsten Angehörigen vor. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke

Cloppenburg. Sieben Wochen lang hat Walter G. (81) seine kranke Frau nicht sehen können. Nach mehreren schweren Schlaganfällen und einer Hirnblutung lebt seine Partnerin im Altenheim St. Pius. „Ich war jeden Tag da, zehn Jahre, und hab‘ mitgeholfen, wenn sie gepflegt wurde“, erzählt der Rentner. Am Mittwoch hat er sie endlich wiedergesehen – ohne Berührung, von einer Absperrkette umgeben auf dem Parkplatz. Der Cloppenburger ist trotzdem „sehr zufrieden“. Denn seine Frau hat ihm mehrmals gesagt, wie schön das ist, ihn zu sehen.

„Der Parkplatz und die Absperrungen haben mich gar nicht gestört", erzählt der 81-Jährige. Dass Umarmungen verboten sind, kam ihm sogar recht, denn: „Sonst hätten uns wohl die Gefühle überwältigt."