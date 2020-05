Wie lange fahren die Busse noch? Das Unternehmen „Hanekamp“ könnte noch in diesem Jahr Geschichte sein.Foto: Hermes

Cloppenburg (her). Um ihre berufliche Existenz fürchten Mitarbeiter des Cloppenburger Busunternehmens „Hanekamp“. In einem anonymen Brief an die MT erheben Teile der Belegschaft schwere Vorwürfe gegen die Deutsche Bahn als Mutterkonzern.



Demnach sei ihnen am Dienstag in einer Telefon-Konferenz erklärt worden, dass ab dem 1. August 2020 unter anderem die gesamten Linienkonzessionen in den Kreisen Cloppenburg und Vechta verkauft würden. Sie gehen offenbar an die Firmen Wilmering, Schomaker, Nienaber und Kohorst über. Die Vorgänge bestätigte gestern auch ein Fahrer im MT-Gespräch.



Damit scheint der Standort Cloppenburg nach 65 Jahren vor dem Aus zu stehen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 08. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

07.05.2020 | Schwerkranke trauen sich nicht ins Hospital