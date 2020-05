Kirchengemeinde startet Donnerstag Testlauf

„Herzlich willkommen“: Mit diesen Schildern werden künftig die Sitzplätze ausgewiesen.Foto: Hermes

Von Oliver Hermes

Cloppenburg. Nach weiteren Lockerungen in der Coronakrise startet die katholische Kirchengemeinde St. Andreas wieder mit öffentlichen Gottesdiensten. „Wir freuen uns, denn ich halte sie auch für systemrelevant“, sagte Dechant Bernd Strickmann gestern bei einem Pressegespräch.

Geplant ist ein erster Testlauf am Donnerstag, Freitag und Samstag. Jeweils um 8.15 Uhr wird eine Messe in der St.-Andreas-Kirche gefeiert. Am Sonntag wird der frühe Gottesdienst um eine halbe Stunde auf 8 Uhr vorverlegt. Denn danach muss die Kirche gelüftet werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 07. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

