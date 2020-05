Schwerkranke trauen sich nicht ins Hospital

Warten bis der Notarzt kommt: Selbst mit ernsten Beschwerden scheuen Patienten die Notfall-Ambulanz des Hospitals. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke

Cloppenburg. Der Herzschrittmacher warnte piepend vor dem drohenden Stillstand. Doch die über 90-jährige Patientin traute sich nicht ins Krankenhaus, um die Batterie wechseln zu lassen. Als ihre Kinder sie endlich zum St.-Josefs-Hospital fuhren, wartete die verängstigste Frau auf dem Parkplatz im Auto, während die Angehörigen drinnen mit dem Arzt verhandelten.

Noch am selben Tag tauschte Dr. Dr. Sven Meyer die Batterie und wunderte sich. „Das geht ambulant, dafür muss man nicht einmal im Krankenhaus bleiben“, erklärt der Chefarzt der Kardiologie. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 07. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.