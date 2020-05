Museumsdorf öffnet am Donnerstag wieder

Freuen sich auf die Besucher: Bereits vor einigen Wochen sind die Bentheimer Schweine ins Museumsdorf zurückgekehrt. Foto: Museumsdorf

Cloppenburg (mt). Lange habe man darauf gewartet, nun ist es soweit: Nach acht Wochen Schließung aufgrund Covid-19 öffnet das Museumsdorf Cloppenburg am Donnerstag wieder seine Türen. Dabei gelten nach wie vor die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen.

Im Dorf gebe es derzeit viel zu sehen und zu erleben, an allen Ecken sprießt und blüht es. So wurden am Quatmannshof in den vergangenen Wochen die Kartoffeln gepflanzt, im Firreler Hausgarten sind die dicken Bohnen ebenfalls bereits im Boden. Schon bald werden direkt daneben die Stangenbohnen wachsen.