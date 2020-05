Der Mai ist gekommen – ein Trompeter auch

Im gleichen Takt: Musiker Thomas Wille kommt allabendlich mit seiner Trompete vorbei und begleitet die Lieder. Foto: Bosse

Von Heiko Bosse

Cloppenburg. „Für Musiker ist das ja momentan auch echt eine ziemlich öde Zeit“, sagt Thomas Wille und packt seine Trompete aus. Seit rund sechs Wochen schwingt sich der Cloppenburger allabendlich aufs Rad und saust Richtung Strohriede. Über eine Sangesschwester bei „Molto Cantabile“ und durch die Berichterstattung in der Münsterländischen Tageszeitung war er seinerzeit motiviert worden.

An der Strohriede treten nämlich seit Beginn der Coronakrise täglich um 19 Uhr Anwohner vor ihre Häuser und singen gemeinsam – mit dem gebotenen Abstand zueinander, versteht sich. Hintergrund ist ein Aufruf der Evangelischen Kirche in Deutschland, die getreu dem Motto „Singen verbindet und tut gut“ dazu aufgerufen hatte, um Punkt 19 Uhr das „Abendlied“, besser bekannt als „Der Mond ist aufgegangen“, anzustimmen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 06. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

