Politik beendet Corona-Starre am 25. Mai

Viel zu eng: Solche Szenen wie bei dieser Abstimmung wird‘s im Stadtrat auf Monate hinaus nicht geben.Doch die Politiker drängen jetzt auf ein Ausweichquartier wie die Stadthalle – auch für ihre Ausschusssitzungen.Foto: MT-Archiv/Kreke

Von Hubert Kreke

Cloppenburg. Mit dem Corona-Shutdown ist auch die Kommunalpolitik in Cloppenburg zum Stillstand gekommen. Die letzte öffentliche Sitzung im Rathaus datiert vom 11. März, als sich der Marktausschuss des Rates Gedanken um den (inzwischen abgesagten) Mariä-Geburtsmarkt machte. Seitdem hat lediglich der Verwaltungsausschuss zweimal vertraulich Beschlüsse gefasst. Deren Inhalt ist unbekannt.

Jetzt soll die Cloppenburger Corona-Starre zumindest teilweise gelöst werden. Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses und der Bürgermeister haben sich auf eine öffentliche Sitzung des Stadtrates am 25. Mai in der Stadthalle verständigt, weil nicht mehr aufschiebbare Entscheidungen anstehen. Zwischen den Parteien und dem Bürgermeister hat sich jedoch ein Zwist entwickelt, ob und wann die Fachausschüsse des Rates wieder tagen sollen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 06 Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

