Altes Hotel Eckmeyer wird abgerissen

Blick von außen: das ehemalige Hotel.Fotos: Hermes

Von Oliver Hermes

Cloppenburg. Am Montagmorgen ist der Bagger angerollt. Nach den vorbereitenden Maßnahmen soll heute der Abriss des alten Hotels Eckmeyer in der Mühlenstraße beginnen. Wie berichtet, ist an dieser Stelle ein neues Wohn- und Geschäftshaus geplant.

„Die Abrissarbeiten dauern rund zwei Wochen“, erklärt Dr. Jürgen Vortmann, der das Projekt gemeinsam mit der Bauunternehmerin Doris Skagen aus Vechta umsetzt. Anschließend stehen Arbeiten für den Keller an, diese dürften zwischen zwei und vier Wochen andauern. „Die eigentlichen Baumaßnahmen beginnen dann Mitte oder Ende Juni“, so Vortmann weiter. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 05. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

