Gangster legen Waffen ab und helfen mit

Am Rande der Zeltstadt: Marco Spalke (Zweiter von rechts) und seine Helfer kümmern sich um rund 400 Kinder. Foto: HOSA

Von Hubert Kreke

Kapstadt/Cloppenburg. Mitten in der Krise, abgekapselt im „Lockdown“, erlebt Marco Spalke in Südafrika ein kleines Wunder: Gangs, die sich vor Corona bekämpft und beschossen haben, legen ihre Waffen zur Seite und verbünden sich, um in den Elendsvierteln bei der Versorgung der ärmsten Menschen zu helfen. „So etwas habe ich in Südafrika noch nie erlebt“, sagt der 47-jährige Cloppenburger.

Den Entschluss, mit seiner Familie in Kapstadt zu bleiben, hat der freikirchliche Missionar in den vergangenen Wochen nicht eine Sekunde bereut. „Ich wüsst gar nicht, was ich in Deutschland machen sollte", meint der Familienvater: „Hier ist noch so viel zu tun."