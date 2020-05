Coronazeit: Jugendliche begehren auf

Sieht die Belastungsgrenze erreicht: Familienberaterin Christine Themann vom Caritas-Sozialwerk. Foto: Kattinger

Oldenburger Münsterland (mt). Wenn Sie das Wort Corona hören: Was fällt Ihnen dann als Erstes ein?

Ich verbinde das sofort mit dem Thema „Familie“. Was mir einfällt, ist „Chance“ auf der einen und „Risiko“ auf der anderen Seite.



Was ist die Corona-Chance für Familien?

Wir erleben, dass Familien sehr engagiert sind und Unglaubliches leisten. Sie finden wieder zusammen. Durch den Shutdown hat eine Entschleunigung stattgefunden. Bei einigen Kindern mit ADHS hat sich die Lage dadurch deutlich entspannt. Die Ruhe in der Familie hat auch zu einer Beruhigung der Symptomatik des jeweiligen Kindes geführt. Andere Paare haben gemerkt, wie viel sie noch verbindet und in dieser Situation neu zusammengefunden.



Und die Corona-Risiken für Familien?

Die jetzige Krise wirkt wie ein Katalysator sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Dort, wo Elternpaare sich in brüchigen Beziehungen befinden, wachsen die Konflikte. Da entstehen hoch ambivalente Phasen, die einer Trennung vorausgehen.