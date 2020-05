27-jähriger Autofahrer hat 2,25 Promille

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mt). Nachdem er sich mit seinem Auto auf dem Garreler Weg in Cloppenburg festgefahren hatte, wollte ein 27-Jähriger andere Autofahrer anhalten und um Hilfe bitten. Gegen 0.30 Uhr in der Nacht zu Freitag stoppte schließlich eine Polizeistreife.



Als die Beamten ihre Hilfe anbieten wollten, bemerkten sie einen deutlichen Alkoholgeruch bei dem jungen Mann. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von 2,25 Promille. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.



Zur gleichen Zeit wollten weitere Polizisten einen Hyundai auf der Bether Straße kontrollieren. Der Fahrer gab daraufhin jedoch Gas und versuchte, zu entkommen. Er konnte kurze Zeit später aber gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass der 20-jährige Cloppenburger Drogen genommen hatte und erhebliche Ausfallerscheinungen zeigte. Zudem wurde bei ihm ein Joint gefunden, der sichergestellt wurde. Es wurden Strafverfahren eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

