Sudowe: „Eine Perspektive wäre hilfreich“

Wünscht sich eine Perspektive: Badleiter Kai Sudowe. Foto Hermes

Von Oliver Hermes

Cloppenburg. Eine zweite Durststrecke mit dem Soestebad erlebt Leiter Kai Sudowe zurzeit. Nach dem langwierigen Wasserschaden im vergangenen Jahr ist das Bad aufgrund des Coronavirus wieder gesperrt. „Das trifft uns, jeder Tag ohne Gäste macht traurig. Die sozialen direkten Kontakte fehlen schon sehr“, so Sudowe.

Wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann, ist zurzeit noch offen. „Wir müssen abwarten. Eine Perspektive mit einem möglichen Datum wäre hilfreich“, sagt Sudowe. Er könne aber nachvollziehen, dass sich zurzeit niemand festlegen könne. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 02. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.