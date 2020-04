Cannabis ist in der Krise eine häufige Sorge

Symbolbild: dpa

Cloppenburg (mt). Mit dem Sorgentelefon hat die Drobs zu Beginn der Corona-Pandemie auf Kontaktbeschränkungen reagiert und telefonisch oder auch per E-Mail Unterstützung ermöglicht – auch wenn Menschen „nur“ jemanden zum Reden benötigten. Das Angebot sei intensiv genutzt worden, berichtet Leiterin Angela Guy. Besonders Angehörige und Alleinerziehende waren unter den Ratsuchenden, aber auch Betreuerinnen und Betreuer sowie Unternehmen, die für ihre Angestellten Hilfe suchten. Es gab ebenso die Anrufe derer, die in ihrer Einsamkeit Entlastung suchten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 03. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

