Schüler üben Kritik an Wiederaufnahme

In der Kritik: Die Schüler werfen den Kultusministern vor, ohne theoretischen Plan gehandelt zu haben. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Von Oliver Hermes

Cloppenburg. Deutliche Kritik an der Wiederaufnahme des Unterrichts üben zahlreiche angehende Abiturienten der BBS am Museumsdorf. In einem Brief an die MT sprechen sie verschiedene Probleme an.

Trotz der erschwerten Bedingungen hätten sich viele auf die letzten zwei gemeinsamen Wochen Schulzeit gefreut. „Der relativ solide wirkende Hygieneplan der Schule verspricht ein bisschen Sicherheit und macht Hoffnung auf ein Stückchen Normalität“, heißt es in dem Brief.

Doch bereits am ersten Tag kam offenbar die erste traurige Bilanz. „Das wird verdammt nochmal ins Auge gehen", so die Schüler weiter. Bereits am ersten Desinfektionsspender war es vorbei mit dem Abstand. Dies habe sich im Laufe des Tages nicht geändert, auch wenn die Schulleitung bemüht war, notfalls auch deutlicher, darauf hinzuweisen.