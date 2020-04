Schule baut sich Hygienespender selbst

Selbst gebaute Hygienespender: Mit Abstand kommen die Schüler in die BBS, dort desinfizieren sie als Erstes die Hände. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes

Cloppenburg. „Wir lernen jeden Tag aufs Neue“, sagt Dr. Andreas Berndt, ständiger Vertreter des Schulleiters an der BBS Technik. Seit Montag sind 100 der rund 3000 Schüler wieder in den Klassenräumen. Zurzeit sind die angehenden Abiturienten sowie Auszubildende im dritten Lehrjahr vor Ort.

Bereits am Eingang sind die ersten Vorkehrungen getroffen, nicht jede Tür ist geöffnet. „Wir haben akribisch geplant und wollen den Schülerfluss geregelt kanalisieren“, so Berndt. Der Sicherheitsabstand wird gewahrt, die Hände werden reglmäßig desinfiziert. Lehrer, die am Eingang warten, geben bei Bedarf Hilfestellungen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

