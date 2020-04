Intensivtäter bleibt Gefängnis nochmal erspart

Foto: Meyer

Von Franz-Josef Höffmann

Cloppenburg/Oldenburg. Mit der Berufung gegen ein Urteil des Cloppenburger Amtsgerichts hat ein 20-jähriger Heranwachsender aus Cloppenburg Erfolg gehabt. Das Oldenburger Landgericht als Berufungsinstanz setzte gestern die vom Amtsgericht verhängte Jugendstrafe zur Bewährung aus. Damit bleibt dem Angeklagten das Jugendgefängnis nun erspart.

In Cloppenburg war der 20-Jährige noch zu zehn Monaten Jugendgefängnis verurteilt worden (MT berichtete). Der junge Angeklagte ist erheblich vorbestraft und hatte nur einen Monat nach der vorletzten Verurteilung eine beispiellose neue Betrugsserie gestartet. Für seine Taten hatte er seinen 80-jährigen nichtsahnenden Opa mit ins Boot geholt. Denn sämtliche eigene Konten und Accounts waren längst gesperrt.