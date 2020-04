Beschwerlich, ungewohnt und anstrengend

Aus dem Beruf bekannt: Max Haskamp ist Heilerziehungspfleger und muss des Öfteren Maske tragen.Foto: Hermes

Cloppenburg (her). Kein Einlass ohne Maske: Seit gestern herrscht in Geschäften sowie im öffentlichen Nahverkehr die Pflicht zur Bedeckung von Mund und Nase. Wir haben Passanten in der Cloppenburger Fußgängerzone zum Schutz gegen die Ausbreitung des Coronavirus befragt.

„Als Heilerziehungspfleger kenne ich das schon, eine Maske zu tragen. Deshalb ist das nicht so schlimm", sagt Max Haskamp.

