Schaustellern fehlt die klare Perspektive

Branche hat zu kämpfen: Michael Friedrich spricht über die Situation von Schaustellern.Foto: Hermes

Von Oliver Hermes

Cloppenburg. Volksfeste werden abgesagt, Großveranstaltungen sind aufgrund des Coronavirus bis 31. August verboten. Die Verordnung von Bund und Ländern trifft unter anderem auch die Schausteller.

„Wir hatten zumindest die Hoffnung, dass kleinere Veranstaltungen im Sommer stattfinden können. So fehlt uns jetzt eine Perspektive“, erklärt Michael Friedrich im MT-Gespräch. Natürlich stehe die Gesundheit der Menschen immer im Vordergrund, es sei jedoch eine schwierige Situation . Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

27.04.2020 | Grüne und Bauern nähern sich an