Grüne und Bauern nähern sich an

Ziehen ein positives Zwischenfazit: Anne Rameil (von links), Stephan Christ, Brigitte Ebben und Harry Lüdders. Foto: Michael Jäger

Cloppenburg (mt). „Du kochst den Kaffee – wir bringen Kuchen mit!“ Unter diesem Motto hatten die Grünen im Kreis Cloppenburg Besuche bei Landwirten angeboten, um nach deren massiven Protesten miteinander ins Gespräch zu kommen. Mit diesem Angebot ist die Partei nach eigenen Angaben auf reges Interesse gestoßen. „Wir hatten nicht so viel Resonanz erwartet und waren wirklich überrascht,“ sagt Vorstandmitglied Brigitte Ebben. Leider habe die Gesprächsreihe nun wegen der aktuellen Corona-Pandemie unterbrochen werden müssen, solle aber auf jeden Fall fortgeführt werden, sobald die Entwicklung es zulasse, so Ebben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 27. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.