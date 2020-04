1,97 Promille: Auto überschlägt sich

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mab). Die Polizei hat mehrere Strafverfahren gegen einen 40-Jährigen aus Garrel eingeleitet. Grund dafür ist ein Unfall, der am Samstagabend in Cloppenburg passiert ist. Gegen 19 Uhr wurden die Beamten an die Alte Friesoyther Straße gerufen.Dort hatte sich ein Auto überschlagen und blieb auf dem Acker liegen. Bei dem Unfall wurden der Garreler und sein 35-jähriger Beifahrer leicht verletzt.



Noch an der Unfallstelle erhärtet sich der Verdacht, dass sich der Garreler betrunken ans Steuer gesetzt hatte. Ein Atemalkoholtest brachte die Bestätigung: 1,97 Promille. Die Polizisten forderten an Ort und Stelle den Führerschein des 40-Jährigen, mussten dann aber feststellen: Die Fahrerlaubnis war eine Fälschung. Obendrein stellte sich heraus, dass der Unfallwagen nicht versichert war. Nachdem dem Garreler eine Blutprobe entnommen wurde, sind folgende Ermittlungsverfahren eingeleitet worden: Fahrlässige Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung, Urkundenfälschung, Verstöße gegen das Pflichtversicherungs- und das Kraftfahrzeugsteuergesetz.