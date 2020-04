Niemand muss seinen Platz mehr räumen

Neue Herausforderung: Angela Guy hat die Leitung der Cloppenburger Drogenberatungsstelle übernommen und freut sich auch über die aufgehübschte Teeküche. Foto: © Drobs

Cloppenburg (mt). Angela Guy ist nicht nur Pädagogin und Soziologin, die 29-Jährige ist seit diesem Jahr auch neue Leiterin der Suchtberatungsstelle Drobs in Cloppenburg. Bereits seit dem Jahr 2014 ist sie in der Drobs tätig und dadurch mit allen Abläufen und Angeboten der Beratungsstelle vertraut. Das Team freue sich, eine neue Leiterin aus den eigenen Reihen zu haben. Und Angela Guy sieht der neuen Herausforderung nach eigenen Worten mit Freude entgegen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 25. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

