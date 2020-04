Bestattungswald: Kirche plant Öffnung Ende Juni

Ein Zuhause für die Vögel: Friedhofsgärtner Jürgen Grüßing hat mit weiteren Helfern 30 Nistkästen auf dem Gelände der Kirchengemeinde St. Andreas angebracht. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Der Weg ist gekennzeichnet, der Bestattungswald auf dem Friedhof St. Andreas nimmt immer weiter Formen an. „Wir hoffen, dass wir Ende Juni dort Plätze anbieten können“, erklärte Geschäftsführerin Karin Niemöller aus dem Forum der Kirchengemeinde im MT-Gespräch.



Natürlich könne man aufgrund der Coronakrise zurzeit keine genauen Angaben machen. Unter anderem müssen noch die Bäume vermessen werden, auch ein Zaun und eine Wallhecke als Sichtschutz sollen noch eingerichtet werden. Die Unterbepflanzung für Urnen kann im Herbst angelegt werden.



