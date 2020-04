Der nette Plausch mit den Kollegen fehlt

Mit dem Rad: So kennt man Thomas Gehlenborg auf dem Dienstweg zum Forum. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes

Cloppenburg. „In dieser außergewöhnlichen Zeit kann man erkennen, was wirklich wichtig ist“, sagt Thomas Gehlenborg. Der gebürtige Cloppenburger ist Pastroralreferent in der Kirchengemeinde St. Andreas.

Er habe etwas Vergleichbares noch nicht erlebt, so gibt es zum Beispiel Gottesdienste nur per Video. „Ich glaube, dass die Messen den treuen Besuchern sehr fehlen“, sagt Gehlenborg. Man halte zwar über das Video Verbindung, das sei aber nicht dasselbe: „Es ist kühler und distanzierter.“ Das vollständige MT-Portrait lesen Sie in der Ausgabe vom 24. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

