Ärztin fordert einen klaren Notfallplan

Besonders gefährdet? Kinder- und Jugendärztin Dr. Beate Poggemann befürchtet einen weiteren Anstieg an Kindeswohlgefährdung. Foto: Christian Charisius/dpa

Von Oliver Hermes

Cloppenburg. In Sorge über einen Anstieg der Fälle von Kindeswohlgefährdung ist Kinder- und Jugendärztin Dr. Beate Poggemann. Zurzeit würden unter anderem Lehrer und Erzieher die Kleinen nicht mehr täglich sehen. Sie können in der Regel Probleme im Umfeld bereits frühzeitig erkennen.

Zudem sei ein großes Problem, dass die systemrelevanten Berufe, die für eine Notbetreuung berechtigen, für sie nicht genau definiert sind. „In Nordrhein-Westfalen gibt es eine Liste, hier bei uns nicht“, sagt die Medizinerin. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.