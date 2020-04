Psychiater sieht Fall in ganz neuem Licht

Symbolbild: dpa

Von Franz-Josef Höffmann

Cloppenburg/Oldenburg. Therapie statt Knast: Das Oldenburger Landgericht hat am Mittwoch die Unterbringung eines 45 Jahre alten Mannes aus Cloppenburg in der geschlossenen Entziehungsanstalt angeordnet. Damit bleibt dem Angeklagten, auf dessen Konto zahlreiche schwere Diebstähle gehen, das Gefängnis erspart. Mit dieser Entscheidung hob das Landgericht gestern in zweiter Instanz ein früheres Urteil des Cloppenburger Amtsgerichts wieder auf.

Das Amtsgericht hatte den ­Angeklagten in einem ersten Prozess um die Sache noch zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten ver­urteilt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 23. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.