Tätowierer hängen in der Warteschleife

Wartet auf Wiedereröffnung: Der Cloppenburger Michael Robke muss sein Tattoostudio zurzeit geschlossen halten. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes

Cloppenburg. Während sich viele Frisöre auf den Neustart nach der Corona-Schließung vorbereiten, hängen Tätowierer immer noch in der Warteschleife. „Wir haben zwar auch eine Soforthilfe bekommen, aber lange geht das so nicht mehr gut“, erzählt Michael Robke im MT-Gespräch. Zurzeit habe er natürlich 100 Prozent Einnahmeverluste.

Dabei habe es schon immer strenge Hygienevorschriften für die Branche gegeben, die nun auch noch einmal verschärft werden sollen. Dazu zählen unter anderem das Verschließen von Farben oder ein Mindestabstand zum Waschbecken als Vorsorge von Keimflug. „Ich habe auch schon immer eine Maske getragen, zudem wird alles gründlich desinfiziert“, so Robke weiter. Zurzeit seien Tattoo-Studios womöglich einer der sichersten Orte, was die Übertragung des Virus und die Kontaktbeschränkungen angeht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 23. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.