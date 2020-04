Trotz Distanz wächst das Miteinander

Koordinieren Ehrenamtliche in der Coronakrise: Jutta Klaus (von links), Dr. Christian Lüken und Rita Moormann vom Team der Ehrenamtsagentur. Foto: Sascha Rühl

Cloppenburg (mt). „Es haben sich bei uns schon 50 Menschen gemeldet, die ihre Hilfe angeboten haben“, freut sich Jutta Klaus von der Ehrenamtsagentur. Mittlerweile gebe es Hilfsangebote von Privatpersonen, Initiativen und Organisationen aus fast allen Teilen des Landkreises. „Kooperieren können und wollen wir bei Bedarf mit den anderen Städten und Gemeinden des Landkreises, zu denen wir inzwischen ein gutes Miteinander aufgebaut haben.“

Ein Teil der Hilfsbereitschaft: Es wurden insgesamt rund 200 selbst genähte Gesichtsmasken an der Bürgermeister-Winkler-Straße 23 abgegeben, die von dort aus weiterverteilt wurden. 60 gingen bisher ans Altenheim St.-Pius-Stift, 40 an die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendburg. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

