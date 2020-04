Semester startet mit Online-Angeboten

Erfahrungsbericht: Im Video-Interview spricht Marco Claus über die ersten Online-Vorlesungen.Foto: Haedke

Von Oliver Hermes

Cloppenburg/Oldenburg. Vorlesungen im Arbeitszimmer statt in der Universität: Viele Studenten erleben in diesem Semester eine andere Form des Lernens. Wie der Cloppenburger Marco Claus erzählt, gab es mit Semesterbeginn am Montag erste Online-Veranstaltungen.

„Es hat eigentlich ganz gut funktioniert“, sagt der Lehramtsstudent mit den Fächern Mathe und Sport. In den Videokonferenzen befinden sich bis zu 150 Personen. In einer Veranstaltung mussten die Teilnehmer die Kamera und das Mikro stumm schalten, um Rückkopplungen zu vermeiden. Ein Dozent verlangte jedoch, dass die Kamera aktiv bleibt und er die Studenten sehen kann. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

21.04.2020 | Unfall fordert zwei Schwerverletzte