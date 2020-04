Unfall fordert zwei Schwerverletzte

Foto: Vorwerk

Stapelfeld (erk). Zwei Schwerverletzte forderte am Dienstag ein Verkehrsunfall in Stapelfeld. Ein 31-jähriger Sevelter war mit seinem BMW auf dem Südkamp unterwegs und wollte auf die Holtestraße in Richtung B 68 biegen. Dabei übersah er das Geländewagen/Anhängergespann eines Lastrupers, der aus Richtung Nutteln kommend nach Stapelfeld fuhr. Beide Wagen kollidierten im Kreuzungsbereich, wobei der SUV mit des Lastrupers einen Zaun und einen Telefonmasten durchbrach und auf einer Pferdeweide zum Stehen kam. Beide Fahrer wurden jeweils mit Rettungswagen in Krankenhäuser nach Cloppenburg und Quakenbrück gefahren. Es entstand ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich.

