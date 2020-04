Olaf Vocks zahlt 22 Jahre alten Deckel in Mark

In Mark und Groschen: Olaf Vocks zahlt passgenau mit Münzen aus Mutters alter Zuckerdose. Peter Blase (links) spottete über seine baldige Rente. Daniel Knorr hatte den alten Deckel gefunden. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke

Cloppenburg. Ein feuchtfröhlicher Abend im „Briefkasten“ an der Bahnhofstraße hat den Cloppenburger Olaf Vocks 22 Jahre später eingeholt. Als Gastwirt Daniel Knorr bei Bauarbeiten in der legendären Kneipe ein altes Büfett von der Wand rückte, fiel ihm ein vergilbter Deckel entgegen: „Olaf Fox“ hatte am 20. Februar 1998 eine Zeche von 21,40 D-Mark hinterlassen. Gestern war Zahltag. Natürlich in D-Mark.

Der Ratherr und Schulhausmeister redete sich nicht lange heraus mit der falschen Schreibweise seines Namens, denn: „Trinkschulden sind Ehrenschulden."