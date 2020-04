Einzelhandel startet mit „Bauchkribbeln“

Geschäfte sind geöffnet: Im Vergleich zu den Vorwochen waren viele Menschen in der Fußgängerzone unterwegs. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes

Cloppenburg. Viele Türen stehen wieder offen, zahlreiche Menschen sind in der Fußgängerzone unterwegs. Seit Montag dürfen Geschäfte mit einer Verkaufsfläche bis 800 Quadratmeter wieder öffnen.

„Es ist ein gutes Gefühl und wir hatten heute auch ein bisschen Bauchkribbeln", erzählt Heike Groß-Höffmann von der Boutiqe Liliom. Sie habe das Gefühl, dass die Kunden es vermisst haben, vor Ort einzukaufen. Es sei schließlich etwas anderes, als im Internet zu shoppen. „Wir hoffen, dass es so weitergehen kann." Eine Scheibe zum Schutz im Kassenbereich soll noch geliefert werden, Mundschutz sei vorhanden.