Schule hilft mit Schutzvisieren

Mitten in der Produktion: Jonas Dellwisch (links) und Johannes Bockhorst. Foto: Yvonne Högemann

Cloppenburg (yhö). Seit Anfang April laufen in der Oberschule Pingel Anton sechs 3D-Drucker auf Hochtouren. Lehrer Jonas Dellwisch druckt nach Absprache mit Oberschuldirektor Johannes Bockhorst Schutzvisiere. Denn: Masken, die die Übertragung des Coronavirus erschweren, sind nach wie vor rares Gut. Abnehmer ist der Landkreis Cloppenburg. Ideengeber war ein Freund von Dellwisch.