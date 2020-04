BBS bereitet sich jetzt auf Schulstart vor

Abiturprüfungen finden wie geplant statt

Öffnet bald wieder die Tore: Die Berufsbildenden Schulen am Museumsdorf bereiten sich derzeit auf den sukzessiven Wiedereinsteig ins Schulleben vor. Foto: Max Meyer

Von Max Meyer



Cloppenburg. Sanfter oder abrupter Einstieg: Der von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) als „behutsam“ bezeichnete Start ins Schulleben setzt die Berufsbildenden Schulen in Cloppenburg unter Druck. Binnen kurzer Zeit müssen Konzepte für den forcierten Präsenzunterricht, verpflichtendes Heimlernen sowie Hygienevorgaben – inklusive Pausenmodellen – und Prüfungsentwürfe entwickelt werden. Dennoch zeigt sich Günter Lübke, Schulleiter der BBS am Museumsdorf, optimistisch. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 18. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

