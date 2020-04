Rathaus bleibt vorerst weiter geschlossen

Verwaltung hält zunächst an bisherigen Bestimmungen / Vor dem Rathaus können Bürger bemalte Steine ablegen

Schlange verlängert: Der achtjährige Leon legte gestern Mittag seine bemalten Steine vor das Rathaus. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Erste Rathäuser im Oldenburger Münsterland wie Dinklage oder Lohne lockern ihre Öffnungsbestimmungen ab Montag. Die Cloppenburger Verwaltung wartet indes noch ein wenig ab. „Das Rathaus bleibt auch weiterhin für den Publikumsverkehr geschlossen, da sich an den Abstandsregelungen und der Gefährdungseinschätzung bisher nichts geändert hat", teilte Sprecherin Benita Meyer auf Anfrage mit.