„Die Dankbarkeit der Klienten ist riesengroß“

Trotz widriger Umstände ist der Entlastende Dienst weiter für Hilfsbedürftige zur Stelle

Stehen weiter zur Verfügung: Petra Bockhorst (rechts) aus der Verwaltung der Entlastenden Dienste und Betreuerin Regina Pappe.

Foto: Martin Kessens

Von Martin Kessens



Cloppenburg. Nicht alles steht still im Bildungswerk und im Haus der Senioren (HdS), der Entlastende Dienst (ED) ist weiterhin aktiv und gerade in dieser Zeit eine wichtige Stütze für die zu Betreurinnen und Betreuer.„Die Verunsicherung war schon zunächst groß", sagt ED-Leiterin Margret Abu-Ghazaleh, „aber Aufklärung und Information sind zurzeit unerlässlich."

