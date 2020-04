Ausreise erinnert an James-Bond-Film

Rita Taphorn ist für die Vereinten Nationen in Bolivien tätig / Coronavirus sorgt für ereignisreiche Rückreise

Am Flughafen in Santa Cruz: Samuel Fastenrath von der deutschen Botschaft mit Rita Taphorn.

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Von Bolivien nach Deutschland in drei Tagen: Einen etwas außergewöhnlichen Weg hat Rita Taphorn hinter sich gebracht, die Cloppenburgerin war zuletzt für die Vereinten Nationen in Südamerika tätig.

„Ich unterstütze die dortige Wahlkommission bei der Vorbereitung der nächsten Wahlen“, erklärt Taphorn im MT-Gespräch. Durch das Coronavirus hat sich in Bolivien das Leben und die Arbeit verändert. „Es wurde eine Totalquarantäne eingeführt“, erklärt Taphorn. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 17. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

