Finanzamt treibt dezentrales Arbeiten voran

Steuererklärung: Fristen sind zu verlängern

Arbeit hinter geschlossenen Türen: In der Coronakrise kommt für die Beamten des Cloppenburger Finanzamts eine Menge Arbeit hinzu. Direktor Günter Hoffmann rechnet mit einem deutlichen Einbruch an Steuereinnahmen. Foto: Max Meyer

Von Max Meyer



Cloppenburg. Während für viele Institutionen der alltägliche Betrieb auf ein absolut notwendiges Minimum heruntergefahren wird, türmen sich die Berge an zu bearbeitenden Unterlagen in den Finanzämtern. Trotzdem müssen die Behörden darauf achten, die Sicherheitsmaßnahmen gegen das Coronavirus umfänglich zu gewährleisten. Durch Homeoffice und Einzelbüros kann dies zu Verzögerungen in den Arbeitsabläufen führen. Wie das Finanzamt Cloppenburg die derzeitige Situation meistert, verrät Günter Hoffmann, Regierungsdirektor der Cloppenburger Steuerbehörde, im MT-Interview.