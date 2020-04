Justitia verstummt nicht

Amtsgericht Cloppenburg bearbeitet zurzeit nur eilende Verfahren

Nicht im Dornröschenschlaf: Das Cloppenburger Amtsgericht hat nur den Betrieb auf ein notwendiges Minimum reduziert. Eilverfahren laufen weiter. Foto: Max Meyer

Von Max Meyer



Cloppenburg. Das öffentliche Leben brennt seit der Coronakrise weitgehend auf Sparflamme. Auch die Justiz spürt die Auswirkungen des Erregers: Am Amtsgericht in Cloppenburg ist der ­Großteil der Verhandlungen seit der Kalenderwoche 13 verschoben. Es gibt allerdings Ausnahmen: „Eilverfahren werden weiterhin bearbeitet", erklärt Hubert Tolksdorf, stellvertretender Direktor der Cloppenburger Erstinstanz.