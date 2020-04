Statt Oper und Studium: Frau fräste Panzerketten

Wie der Krieg das Leben von Gisela Fangmann (96) umkrempelte

Zerstört: Wohnhäuser an der Lange Straße und der Löninger fielen zusammen. Die Familie Wüstefeld hauste zusammen mit den Wittrocks und den Büssings in einem einzigen Raum. Foto: MT-Archiv

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Manchmal spricht Gisela Fangmann so nüchtern vom Krieg, als hätte sie nur einen Zug verpasst. „Der Krieg“, sagt die 96-Jährige, „hat mich ganz schön Zeit gekostet.“ Die jüngste Tochter des Cloppenburger Architekten Albert Wüstefeld fräste Panzerketten, statt Französisch zu lernen, tanzte stumm auf Anweisung mit britischen Besatzern. Ihre Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondetin endete in der „kriegswichtigen Produktion“ der Kalkhoff-Werke – eine Jugend wie ein Hindernislauf mit ungewissem Ausgang. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 15. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

