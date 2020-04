Wenn das Meer zum Badezimmer wird

Weltenbummlerin Aline Schlösser strandet im Zuge der Corona-Pandemie in Thailand und erfährt wenig Hilfe

Aline Schlösser. Foto: © Schlösser

Von Martin Kessens



Cloppenburg. Voller Begeisterung mit allen nötigen Impfungen und Visa ging es Anfang März los. Schon am Flughafen in Bangkok wurde bei Ankunft Fieber gemessen. „Die Beamten wollten genau wissen, woher ich komme und ob ich an Vorerkrankungen leide“, erzählt die Weltenbummlerin. Die Akklimatisierung fiel ihr zunächst schwer. Aus dem winterlichen Deutschland in die schwüle Luft war eine Herausforderung für den Körper. „Das umtriebige Leben in Bangkok war nicht meins.“ Und so ging es mit dem Bus in den Süden nach Prachuap Khiri Khan. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 15. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

