Nachbarn erwischen Einbrecher

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mab). Der Einbruch ging daneben: Am Ostersonntag wollten zwei Männer offenbar in ein Wohnhaus an der Goethestraße einsteigen - und das am hellichten Tag. Wie die Polizei mitteilte, schlichen die beiden Männer gegen 14 Uhr auf das Grundstück und wollten auf der Rückseite des Hauses eine Tür oder ein Fenster aufhebeln. Offenbar scheiterte das Vorhaben, denn die beiden Männer verließen kurz darauf wieder das Grundstück. Doch dabei wurden sie von aufmerksamen Nachbarn beobachtet.



Die Nachbarn alarmierten die Polizei, die wiederum Streifenwagen an die Goethestraße schickte. Tatsächlich wurden die beiden beschriebenen Männer in der Nähe entdeckt. Als die beiden Männer den Streifenwagen bemerkten, liefen sie davon. Einer der Männer versuchte noch, über einen Zaun zu klettern. Dabei zog er sich erhebliche Verletzungen an der Hand zu. Die Beamten konnten ihn kurz darauf stellen und brachten ihn erst einmal ins Krankenhaus, um dort die Verletzungen behandeln zu lassen. Der mutmaßliche Mittäter ist hingegen spurlos verschwunden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.