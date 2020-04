Psychologe: „Das dicke Ende kommt noch“

Dienst am Menschen trotz Abstands: Diplom-Psychologe Bernd Massmann und Gabriele Blanke aus dem Sekretariat. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Es ist still, verdächtig still in der Psychologischen (Erziehungs-)Beratungsstelle an der Emsteker Straße. „Wir haben alles heruntergefahren“, sagt der Leiter Bernd Massmann. In der ersten Woche der Kontaktsperre hat das zehnköpfige Team um den Diplom-Psychologen noch über 60 betreute Familien und Einzelklienten in Therapie angerufen, um zu klären, wie es weitergeht. Seit Wochen gibt es kaum noch Neuanmeldungen von Rat Suchenden. Massmann ahnt: „Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Das dicke Ende kommt noch.“



Alle Erfahrungen aus anderen Corona-getroffenen Nationen zeigen: Nach etwa drei Wochen der Isolation in den eigenen vier Wänden nehmen die Fälle von häuslicher Gewalt dramatisch zu. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 14. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.