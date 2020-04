Zubringer hält 40 Tonnen stand

Prüfender Vergleich neben der Fahrbahn: Armin Nöh (links) und Christian Ahrens schauen noch einmal in den Straßenbauplan. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die „Flickschusterei“ hat ein Ende, die Teil-Sperrung auch: Die Stadt hat den Industriezubringer in Emstekerfeld nach rund sieben Monaten Sanierung ohne großes Aufhebens wieder freigegeben für den Verkehr. Die Hauptzufahrt zum Industriegebiet ist für 820000 Euro grund­überholt worden.



Der daneben liegende Radweg in Richtung Höltinghausen ist bei der Gelegenheit gleich miterneuert worden. „Die Förderung hat uns in die Karten gespielt", sagte Armin Nöh, der Fachbereichsleiter der Stadt, während der formlosen Freigabe.