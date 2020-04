Drei Pflegewege verschmelzen zu einem

Neue Herausforderungen: (Von links) Feenja Thölken und Linja Mick aus Cloppenburg haben zum ersten April ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau angetreten. Pflegeschulleiter Dr. Jochen Berentzen ist froh, dass es trotz Corona losgehen konnte. Foto: Max Meyer

Von Max Meyer



Cloppenburg. Krankenpflege, Altenpflege oder doch lieber Kinderkrankenpflege? Wer bislang einen Pflegeberuf erlernen wollte, musste sich gleich zu Beginn seiner Ausbildung für einen der Fachbereiche entscheiden.



Die Qual der Wahl ist jetzt vorbei: Mit der generalistischen Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann bietet das katholische Bildungszentrum für Pflege in Cloppenburg seit Monatsbeginn eine dreijährigen Lehre an, die alle Pflegeberufe, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis, zusammenführt.