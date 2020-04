Kinder bedanken sich mit Collage

Kommunikation über ein paar Ecken: Die Erzieher des Schwedenheims schicken liebe Grüße an ihre Kindergartenknirpse. Foto: Max Meyer

Cloppenburg (max). „Wir vermissen euch!" steht in Großbuchstaben am Zaun des Kindergartens Schwedenheim an der Friesoyther Straße. Links und rechts davon zieren zwei weitere Plakate mit den Aufschriften „Bleibt gesund" und „Bis bald!" das Gitter um das leere Spielgelände. Den Erziehern der Bärengruppe fehlen ihre kleinen Petze. Als Zeichen ihres Vermissens haben sie kurzerhand ein Herz mit Kreide auf den Vorhof des Spielplatzes gemalt und die drei großen Plakate aufgehängt. Eine Reaktion seitens der Kleinen ließ nicht lange auf sich warten.