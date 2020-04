Landschaft lockt aus „Lockdown“

Ludwig Middendorf. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke

Cloppenburg. Seine Wandergruppe fällt aus, aber Ludwig Middendorf kann nicht stillsitzen. Der 81-jährige Cloppenburger lädt sonst jeden Montag um 9 Uhr zum offenen Wandertreff der TVC-Altherren ein, dem sich jeder zwanglos anschließen kann. Von den über 50 Routen, die der Bauingenieur schon ausgetüftelt hat, hat er 18 zu einer bebilderten Sammlung zusammengefasst, fix und fertig mit Karten, genauen Wegbeschreibungen und landschaftlichen Besonderheiten.

